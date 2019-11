AKKA se joue de la baisse du marché, l'Allemagne reprend le chemin de la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akka Technologies (+7,50% à 61,60 euros) a pris la tête du marché SRD, le groupe de conseil en ingénierie et services R&D ayant renoué avec la croissance en Allemagne au troisième trimestre. Sur cette période, le chiffre d'affaires a bondi de 26,1% à 441,1 millions d'euros, dépassant légèrement les attentes du consensus s’élevant à 436 millions d’euros. En données comparables, il a progressé de 5,9%.De cette publication, les analystes retiennent surtout l'amélioration de la performance en Allemagne. Début septembre, le groupe avait réagi à des rumeurs de profit warning en confirmant ses objectifs 2019 et avait tenu en particulier à rassurer sur l'Allemagne, qui concentrait les inquiétudes au vu des performances de ses concurrents. Bertrandt AG avait en effet lancé un avertissement fin août.Entre juillet et septembre, Akka Technologies a enregistré une croissance interne de 2,4% Outre-Rhin après -3,1% au deuxième trimestre. Il s'agit de la deuxième plus importante zone géographique pour le groupe derrière la France.Selon LCM, Akka a bénéficié en Allemagne d'une stabilisation de son activité avec Daimler, alors que, grâce à son positionnement technologique différenciant, elle tire son épingle du jeu dans l'accompagnement des acteurs automobiles dans leur transformation vers le digital et dans leurs nouveaux projets de R&D.Sans surprise, la société a ainsi confirmé ses objectifs 2019 et 2022. Elle table cette année sur une croissance interne d'au moins 6 %, une marge opérationnelle d'au moins 8 % et un free cash flow de plus de 5 %.En 2022, Akka anticipe un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, un résultat opérationnel d'activité de 250 millions d'euros et 150 millions d'euros de free cash flow.