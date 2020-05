AKKA : signe un accord de collaboration avec Avianor

18/05/2020 | 18:00

AKKA Technologies et Avianor annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration concernant la solution créée par Avianor, qui permet la conversion de cabines passagers en cargo.



Cette solution est certifiée par Transports Canada Aviation civile (TCCA) et déjà implémentée sur plusieurs avions gros porteurs.



'Afin de promouvoir cette solution sur les marchés internationaux, AKKA Technologies et Avianor ont signé un accord-cadre visant à certifier cette solution selon les normes mondialement adoptées et reconnues de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Leader mondial en matière de MRO et modification de cabines, AKKA Technologies est l'une des rares entreprises habilitées à fournir des services de certification EASA 'par délégation' pour l'industrie aéronautique et ses opérateurs', explique AKKA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.