Akka Technologies : hausse de 28% du résultat net semestriel

11/09/2019 | 08:53

Le cabinet de conseil en ingénierie et services R&D Akka Technologies publie un résultat net consolidé en progression de 28% à 26,3 millions d'euros et un résultat opérationnel d'activité en hausse de 23% à 60 millions au titre du premier semestre 2019.



Le chiffre d'affaires a progressé de 25,2% à 891,4 millions d'euros, grâce aux fortes croissances des business unit France et AKKA North America, et au succès de l'intégration de PDS Tech confirmé par la signature d'un contrat pluriannuel de 300 millions de dollars.



Ce début d'année conforte les objectifs du groupe pour l'exercice 2019 (croissance organique supérieure ou égale à 6%, marge opérationnelle d'activité d'au moins 8% et free cash-flow d'au moins 5%), ainsi que ses perspectives à horizon 2022.



