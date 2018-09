Akka : hausse de 18% du résultat net au 1er semestre

12/09/2018 | 18:36

Le chiffre d'affaires est en croissance de +7,9% à 711,9 ME au premier semestre 2018. La croissance organique s'élève à 7,3% sur le semestre (6,2% au 2ème trimestre et 8,3% au 1er trimestre).



Le résultat opérationnel est en hausse de 17,6% à 48,8 ME (contre 41,5 ME au premier semestre 2017).



' Cette performance est portée par l'amélioration de la rentabilité de chacune des trois Business Units - France, Allemagne et international. L'Allemagne enregistre notamment une progression de sa marge opérationnelle de 100 points de base à 7,3% ' indique le groupe.



Le résultat net consolidé ressort à 20,6 ME en hausse de 18%. Il représente 2,9% du chiffre d'affaires contre 2,6% au 1er semestre 2017.



' Cette dynamique conforte les objectifs du Groupe pour l'exercice 2018 : croissance organique supérieure à 6%, marge opérationnelle d'activité de 8% au minimum et free cash-flow supérieur ou égal à 4,5% ' indique la direction.



