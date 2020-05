Akka : les revenus au T1 en baisse de -9,2% en organique

06/05/2020 | 18:13

Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Akka s'affiche au premier trimestre à 425,9 millions d'euros, en baisse de -4,5% en données publiées.



En organique, les revenus reculent de -9,2%.



'Akka a été affecté au T1 par la faible croissance enregistrée au T4 2019 en raison de la transition des principaux clients du secteur automobile, de l'impact du programme B737 Max sur les fournisseurs du secteur aéronautique et d'un manque de performance commerciale', explique le groupe, qui a également dû composer avec les effets du coronavirus.



'Sur la base des informations actuellement disponibles, le Groupe s'attend à ce que le deuxième trimestre soit difficile et prévoit une baisse pro-forma de son chiffre d'affaires à taux de changes constants d'environ 15% pour le premier semestre de l'année', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.