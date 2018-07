Akka : Invest Securities n'est plus à 'achat'

27/07/2018 | 10:05

Invest Securities dégrade sa recommandation sur Akka Technologies de 'achat' à 'neutre' avec un objectif inchangé à 66 euros, au lendemain d'une publication de chiffre d'affaires du deuxième trimestre appréciée par le marché.



Selon le bureau d'études, la progression du titre jeudi a consommé ce qui restait de son potentiel de revalorisation, et les possibilités de surprendre positivement par rapport au scénario attendu se réduisent.



'De plus, la demande en provenance du secteur automobile a confirmé son ralentissement et pourrait continuer à se dégrader, notamment chez les constructeurs allemands', poursuit l'analyste, qui préfère Alten dans le secteur.



