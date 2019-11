Akwel : Portzamparc désormais offensif

15/11/2019 | 09:09

Saluant les ventes trimestrielles supérieures aux attentes publiées par l'équipementier automobile Akwel, Portzamparc a relevé son conseil sur l'action de 'conserver' à 'renforcer'. Même chose pour l'objectif de cours, qui passe de 18 à 22 euros.



Le CA du groupe a, au T3, atteint 259,8 millions d'euros, en croissance organique de 6,6%, alors que le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' n'attendait qu'un peu plus de 253 millions, en dépit d'un marché auto et d'une base de comparaison difficiles. Point d'orgue : une 'bonne surprise sur le free cash flow'. Enfin, les prévisions ont été confirmées.



Akwel, distingué par Portzamparc pour ses 'fondamentaux solides', devrait continuer de profiter de tendances favorables, d'autant que la base de comparaison va devenir plus facile.





