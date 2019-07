AKWEL : Bilan du contrat de liquidité 30 juin 2019

Communiqué de presse

Le 3 juillet 2019,

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AKWEL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du

28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 857

Solde en espèces: 95 113,67 €

Au cours du 1e semestre 2019, il a été négocié un total de : ACHAT 74 777 titres 1 182 502,84 € 1 563 transactions VENTE 74 450 titres 1 172 863,91 € 1 383 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 530

Solde en espèces: 104 752,60 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 300 000,00 €

Prochain communiqué : chiffre d'affaires semestriel 2019, le jeudi 25 juillet, après bourse

Équipementier automobile, AKWEL intervient dans deux grandes familles de produits :

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour

Le Groupe compte plus de 10 900 salariés dans le monde.

l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l'application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l'intégration mécatronique.

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 - Reuters : AKW.PA - Bloomberg : AKW:FP

