AKWEL : CA 1er trimestre 2020

Communiqué de presse

BAISSE DE L'ENDETTEMENT NET ET FORTE GÉNÉRATION DE CASH

La dette financière nette (hors IFRS 16) a diminué de 24,2 M€ depuis le 31 décembre 2019, grâce à une génération de trésorerie record ce trimestre. Dans cette période de crise, AKWEL reste particulièrement attentif à la préservation de ses ressources financières, et est parvenu à générer de nouveau des excédents de trésorerie importants au mois d'avril.

PRÉVISIONS

Compte tenu du manque total de visibilité à ce stade sur l'évolution du marché automobile et de ses perspectives de reprise à court terme, le groupe a suspendu son objectif de croissance pour l'exercice 2020. Il apparaît d'ores et déjà que le deuxième trimestre sera plus difficile que le premier, avec une exposition à la crise encore plus marquée et plus globale, sauf en Chine où les trois sites du groupe ont déjà repris leur activité depuis mi-mars. Partout ailleurs, un redémarrage lent est en cours, laissant entrevoir un environnement moins défavorable au troisième trimestre.

Avec une capacité de décision et d'adaptation rapide, un modèle stratégique efficace et une situation financière particulièrement solide, AKWEL est aujourd'hui bien armé pour traverser cette crise historique du marché automobile.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires semestriel 2020, le jeudi 30 juillet, après bourse.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l'application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l'intégration mécatronique.

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 - Reuters : AKW.PA - Bloomberg : AKW:FP

Contacts

AKWEL

Jean-Louis Thomasset - Vice-Président du Directoire / Directeur Financier - Tél. : +33 4 50 56 99 25

EKNO - Relations Presse

Christine Savoie - Jean-Marc Atlan - christine.savoie@ekno.fr - Tél. : +33 6 46 90 34 23 / +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS - Relations Investisseurs

Mathieu Calleux - Gregory Bosson - akwel@calyptus.net - Tél. : +33 1 53 65 68 68