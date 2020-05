AKWEL : Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2020

Approuvé le renouvellement de la convention de prestations de services d'expertises de nature financière intervenu au cours de l'exercice entre la Société et la société ATF, l'avenant et le renouvellement de la convention de mise à disposition d'un local et prestations d'assistance juridique et administratif intervenu au cours de l'exercice entre la Société et la société COUTIER DEVELOPPEMENT et le renouvellement de la convention de mise à disposition d'un local et prestations d'assistance juridique au cours de l'exercice entre la Société et la société COUTIER SENIOR ;