AKWEL : Inauguration d’une usine en Thaïlande

Le groupe AKWEL inaugurait le 29 novembre sa 1ère usine en Thaïlande, à Rayong en présence des autorités locales (Hemaraj Industrial estate authority of Thailand, Rayong Free zone custom), de ses clients Auto Alliance Thailand (coentreprise détenue par Ford Motor Company et Mazda Motor Corporation), FORD Thailand et des entreprises qui sont intervenues sur le chantier.

La construction d'une unité en Thaïlande répond à une volonté forte de la part d'AKWEL de proposer à ses clients constructeurs automobiles et poids lourds, des solutions au plus près de leurs lieux de production et de livraison. L'usine de Rayong livre des tuyaux de refroidissement pour les tous derniers véhicules FORD. Elle emploie à ce jour près de 100 personnes.

Les 5 700 m² du site nouvellement inauguré sont actuellement dédié à l'assemblage de tuyaux complexes. A l'horizon 2020, le site va intégrer les process d'extrusion et de formage du caoutchouc afin de proposer à ces clients une palette élargie de produits et savoir faire.