AKWEL : Inauguration de notre 3eme usine en Chine, à Wuhan

Le Groupe AKWEL inaugurait le 19 septembre sa 3ème usine en Chine, à Wuhan, en présence des autorités locales (comité de la ville modèle durable franco-chinoise de Wuhan, membres du gouvernement de Caidin District), de ses clients DPCA (Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile), Renault-Donfeng, Ford Changan et des entreprises qui sont intervenues sur le chantier.

La construction d'une 3ème unité en Chine (la 43ème pour le groupe) répond à une volonté forte de la part d'AKWEL de proposer à ses clients constructeurs automobiles et poids lourds, des solutions au plus près de leurs lieux de production et de livraison. Dans les prochains mois, l'usine de Wuhan livrera des couvres-culasses, des tuyaux d'admission d'air et des poignées de portes pour les tous derniers véhicules DPCA ou CHANGAN-FORD. Elle emploie à ce jour plus de 60 personnes.

AKWEL est présent en Chine depuis plus de 20 ans. La première usine à Cixi (ville portuaire située au nord-est de la province du Zhejiang), qui a vu le jour en 1995, et est aujourd'hui spécialisée dans la fabrication de tuyaux métalliques et plastiques (extrusion). Une seconde unité a été crée en 2015 à Chongqing, pôle économique majeur de la Chine intérieure, et est dédiée à la transformation du caoutchouc (extrusion, formage). Les 5 000 m² du site nouvellement inauguré de Wuhan, spécialisé dans l'injection et le soufflage 3D du plastique, viennent compléter la palette des savoir-faire du Groupe en Chine.