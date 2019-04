Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM réitère sa recommandation Achat sur le titre Akwel, ainsi que son objectif de cours de 21 euros, dans le sillage des résultats 2018 de l’équipementier automobile. Comme attendu, ils ressortent en net retrait, avec notamment un résultat opérationnel courant (ROC) de 77,4 millions d’euros (-33%), ce qui laisse apparaître une marge idoine de 7,3% (-3,9 points).Le bureau d'études explique que la rentabilité aura fortement souffert de la hausse des coûts matières, des pertes générées par les nombreux démarrages et la montée en puissance des dernières capacités de production. L'analyste évoque également la hausse de la masse salariale (+7,3%) et les compléments de provisions pour 23 millions d'euros qui pèsent pour 2 points sur la marge opérationnelle courante et qui expliquent en partie la déviation par rapport à ses estimations (ROC de 81 millions d'euros).Toutefois, au niveau des perspectives, le message du management se veut plutôt rassurant et souligne volontairement que la période d'intenses investissements est désormais derrière nous, conclut LCM, ce qui devrait laisser la place à l'amélioration des fondamentaux (absorption des coûts fixes par la hausse des volumes, diminution des foyers de pertes sur les derniers lancements capacitaires et programmes) et à un retour de cash significatif (forte baisse des CapEx et du BFR).