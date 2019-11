Données financières (EUR) CA 2019 1 110 M EBIT 2019 94,2 M Résultat net 2019 71,5 M Dette 2019 4,41 M Rendement 2019 1,65% PER 2019 7,11x PER 2020 6,75x VE / CA2019 0,46x VE / CA2020 0,40x Capitalisation 508 M Graphique AKWEL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AKWEL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 21,45 € Dernier Cours de Cloture 19,00 € Ecart / Objectif Haut 21,1% Ecart / Objectif Moyen 12,9% Ecart / Objectif Bas -5,26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mathieu Xavier Coutier President-Management Board André Coutier Chairman-Supervisory Board Jean-Louis Thomasset Vice Chairman-Management Board & Finance Director Geneviève Coutier Director-Supervisory Board Nicolas Job Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AKWEL 18.01% 559 CUMMINS INC. 35.21% 27 339 RHEINMETALL 33.55% 4 874 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION 7.31% 2 923 DORMAN PRODUCTS, INC. -20.84% 2 322 CUMMINS INDIA LTD -33.13% 2 175