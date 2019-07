AKWEL : Lancement du site internet AKWEL en version chinoise

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d'un site internet AKWEL en version chinoise : www.akwel-automotive.cn

Vous y trouverez des informations sur nos produits, notre politique qualité et achats, l'historique de la société et des contacts dédiés. Un lien vers notre site corporate est disponible pour plus d'informations sur le groupe et son actualité.

Pensé pour nos clients et nos partenaires chinois, il permettra d'accompagner notre essor commun et de faciliter les relations sur ce marché.