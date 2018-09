AKWEL : Les usines de Bursa (Turquie) et de Monteux (France) récompensées par l’award PSA « Best Plant »

Chaque année, PSA récompense parmi ses fournisseurs ceux qui se sont démarqués par leurs résultats et qui ont ainsi contribué à l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de sa stratégie « Push to Pass » et « PACE ». Le niveau de qualité, la logistique, l'industrialisation et la capacité à lancer des projets sont des critères essentiels pour recevoir ce prix.

Lors de la cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 13 septembre 2018 à Poissy, en France, nos usines de Bursa et de Monteux ont reçu l'Award 2018 PSA « Best Plant ». Leur niveau PPM (nombre de pièces non-conformes par millions de pièces produites) a notamment contribué à son obtention : 0,89 PPM pour le site de Bursa et 0 PPM pour le site de Monteux.

Merci à PSA pour cette reconnaissance et félicitations à nos équipes pour leur excellent travail !