AKWEL : Mise à disposition du rapport financier 2018

Communiqué de presse

Vendredi 19 avril 2019, 17h45

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2018.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse : akwel-automotive.com dans la rubrique « Finance »/« Informations réglementées »/« Rapport financier annuel ».

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du premier trimestre 2019, le jeudi 2 mai 2019, après bourse.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l'application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l'intégration mécatronique.

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 - Reuters : AKW.PA - Bloomberg : AKW:FP

Contacts :

AKWEL

Jean-Louis Thomasset - Vice-Président du Directoire/Directeur Financier - Tél. : +33 4 50 56 99 25

EKNO - Relations Presse

Christine Savoie - Jean-Marc Atlan -christine.savoie@ekno.fr- Tél. : +33 6 46 90 34 23 / +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS - Relations Investisseurs

Sophie Levesque - Mathieu Calleux -akwel@calyptus.net- Tél. : +33 1 53 65 68 68

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

