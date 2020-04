AKWEL : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN CROISSANCE DE 19 % À 92,2 M

Mercredi 8 avril 2020, 17h45

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN CROISSANCE DE 19 % À 92,2 M€

PRÉPARATION ET RÉACTIVITÉ FACE À LA CRISE COVID-19

SUSPENSION DE L’OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2019, arrêtés par le Directoire le 6 avril 2020. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 2019 2018 Var. en % Chiffre d’affaires 1 101,2 1 062,2 +3,7 % Excédent brut d’exploitation 130,3 124,6 +4,6 % Résultat opérationnel courant 92,2 77,4 +19,0 % Marge opérationnelle courante 8,4 % 7,3 % +1,1 pt Résultat opérationnel 88,9 73,1 +21,6 % Résultat financier (2,4) (2,1) +11,4 % Résultat net (pdg) 62,7 61,1 +2,6 % Marge nette 5,7 % 5,8 % -0,1 pt

SURPERFORMANCE (+9 %) DE L’ACTIVITÉ 2019 PAR RAPPORT À UN MARCHÉ EN BAISSE

AKWEL a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires annuel de 1 101,2 M€, en hausse de +3,7 % et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants. Cette progression s’inscrit dans un marché mondial de la production automobile en baisse d’environ 5 %, soit une surperformance de plus de 9 %. La croissance s’explique à la fois par le succès de produits porteurs – notamment sur les familles Refroidissement (+11,4 %) et Mécanismes (+5,7 %) et les lignes de produits spécifiques Air (+8,2 %) et Carburant (+4,4 %) – et par la forte montée en puissance de l’activité auprès de certains constructeurs.

HAUSSE SIGNIFICATIVE DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

L’excédent brut d’exploitation, dont la progression (+4,6 %) est en ligne avec celle du chiffre d’affaires, s’affiche à 130,3 M€ contre 124,6 M€ en 2018, grâce notamment à une masse salariale maîtrisée et à une réduction des pertes sur les sites en démarrage ou qui poursuivent leur montée en puissance. Les coûts de R&D se sont élevés à 67,9 M€ en 2019, soit 6,2 % du chiffre d’affaires.

La marge opérationnelle courante, à 8,4 % du chiffre d’affaires, augmente de 1,1 point pour s’établir à 92,2 M€, aucune dotation exceptionnelle pour retours garantie et campagnes de rappel n’ayant été enregistrée sur cet exercice (contre 23 M€ en 2018). AKWEL détenant en propre l’essentiel de ses équipements, l’impact de l’application de la norme IFRS 16 sur le résultat opérationnel courant reste peu significatif (+0,5 M€).

Le résultat opérationnel ressort à 88,9 M€, soit une progression de +21,6 %.

Le résultat financier s’affiche à -2,4 M€, et le taux d’imposition, exceptionnellement bas en 2018, revient à un niveau plus normatif en 2019 (27 %) conduisant à un résultat net part du groupe de 62,7 M€, en progression de 2,6 %.





ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE FREE CASH FLOW POSITIF

Après deux pics enregistrés au cours des années 2017 (87 M€) et 2018 (77 M€), les flux nets d’investissement ont été comme prévu ralentis, à 48,1 M€. L’activité ayant généré 76,7 M€ de cash flow (contre 73,4 M€ en 2018), le free cash flow 2019 est positif et atteint 28,1 M€.

AKWEL termine l’année avec une situation financière solide : un endettement financier net de 34,7 M€ (dont 10,6 M€ liés à IFRS 16) et des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019 de 507,6 M€.

DES ATOUTS FACE À LA CRISE

Depuis la troisième semaine de mars, la crise sanitaire mondiale du COVID-19 a pour effet une activité fortement réduite ou suspendue sur l’ensemble des sites du Groupe, afin de protéger les collaborateurs et de s’adapter aux besoins des constructeurs. Un niveau minimum d’activité est maintenu pour assurer les livraisons demandées et certaines productions. Les différentes mesures d’aide gouvernementale sont utilisées quand elles se justifient.

Bénéficiant de l’expérience de ses sites asiatiques – dont certains redémarrent progressivement –, AKWEL a pu pour partie anticiper la crise. C’est notamment grâce à l’engagement et la forte réactivité des équipes à tous les niveaux que le Groupe s’adapte pour réduire ses charges avec des chaînes de décisions et de mise en œuvre courtes.

Pour traverser cette crise inédite, AKWEL bénéficie d’atouts structurels, parmi lesquels : une empreinte géographique diversifiée avec une organisation très localisée, une situation financière saine, un outil industriel performant et flexible et une relation étroite (rang 1) avec les constructeurs qui lui donne la visibilité nécessaire pour anticiper et accompagner efficacement la reprise.

Dans ce contexte, le Groupe suspend son objectif de 5 % de croissance en 2020 et le dividende proposé au titre de l’exercice 2019 sera de 0,195 €, en baisse de 35 % par rapport à l’exercice précédent.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du premier trimestre 2020, le jeudi 14 mai 2020, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

Contacts





AKWEL

Jean-Louis Thomasset – Vice-Président du Directoire/Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 99 25

EKNO – Relations Presse

Christine Savoie – Jean-Marc Atlan – christine.savoie@ekno.fr – Tél. : +33 6 46 90 34 23 / +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – Grégory Bosson – akwel@calyptus.net – Tél. : +33 1 53 65 68 68

Pièce jointe