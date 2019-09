AKWEL : RESULTATS SEMESTRIELS 2019

Jeudi 26 septembre 2019, 17h45

SUPERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ

RETOUR À UN FREE CASH-FLOW POSITIF, À 26,1 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 46,9 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats semestriels 2019, arrêtés par le Directoire le 23 septembre 2019. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Données consolidées - En M€ 30.06.2019 30.06.2018 Var. en % Chiffre d’affaires 566,5 559,3 +1,3 % Excédent brut d’exploitation 66,6 74,6 -10,7 % Résultat opérationnel courant 46,9 57,5 -18,5 % Marge opérationnelle courante 8,3 % 10,3 % -2,0 pts Résultat opérationnel 46,7 57,5 -18,9 % Résultat financier (1,1) (1,1) n.s. Résultat net (pdg) 35,5 45,7 -22,4 % Marge nette 6,3 % 8,2 % -1,9 pts

SURPERFORMANCE PAR RAPPORT AU MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL

AKWEL a enregistré au 1er semestre 2019 un chiffre d’affaires de 566,5 M€, en hausse de +1,3 % et de +3,4 % à périmètre et taux de change constants. La poursuite de la croissance est à mettre en regard d’un recul de 7 % de la production automobile mondiale sur la période, soit une surperformance de plus de 10 %. L’activité a notamment été marquée par le dynamisme continu de la ligne de produit Refroidissement (+14,1 % à 136,5 M€) et le recul prévu de la ligne Dépollution (-5,7 % à 112,7 M€), entièrement liée au diesel.

DISPARITÉS RÉGIONALES ET INVESTISSEMENTS DANS LA PERFORMANCE QUALITÉ

La croissance étant répartie géographiquement de façon inégale, certains sites insuffisamment adaptés à la baisse d’activité ont enregistré une dégradation de leur rentabilité. Le groupe a par ailleurs maintenu au 1er semestre un effort important d’investissement dans l’amélioration de sa performance qualité, pour accompagner notamment les démarrages de productions nouvelles. Enfin, la persistance de tensions sur les matières premières et d’effets de changes a conduit à une hausse de certains prix d’achat sur la période.

Ainsi, l’excédent brut d’exploitation s’affiche à 66,6 M€ contre 74,6 M€ au 1er semestre 2018, en baisse de 10,7 %. Le résultat opérationnel courant recule de 18,5 %, à 46,9 M€ contre 57,5 M€ un an auparavant, mais reste en nette amélioration par rapport à celui du S2 2018 (19,9 M€) et supérieur à la moyenne des équipementiers automobiles européens, avec une marge opérationnelle courante de 8,3 %. Les provisions pour retours garantie sont restées maîtrisées sur la période.

Après un résultat financier stable à -1,1 M€ et un taux d’impôt en légère hausse par rapport au S1 2018, le résultat net part du groupe s’établit à 35,5 M€, soit une marge nette de 6,3 % du chiffre d’affaires.





RETOUR À UN CASH-FLOW LIBRE LARGEMENT POSITIF

Le fait notable du semestre écoulé est l’atteinte de l’objectif d’un free cash-flow positif, à 26,1 M€ contre -3,3 M€ au 1er semestre 2018. Cette performance s’explique par :

Une forte amélioration du cash-flow généré par l’activité, à 50,2 M€, en hausse de 58,1 % par rapport au 1 er semestre 2018, avec une évolution mieux maîtrisée du BFR liée aux actions engagées pour ramener les stocks à des niveaux plus normatifs.

semestre 2018, avec une évolution mieux maîtrisée du BFR liée aux actions engagées pour ramener les stocks à des niveaux plus normatifs. Des investissements en baisse de 37,2 %, à 24,8 M€ contre 39,4 M€, après deux années d’investissements intensifs sur de nouveaux sites de production. Ce niveau d’investissement reste néanmoins élevé et parfaitement en phase avec les ambitions de croissance du groupe.

L’endettement financier net du groupe AKWEL diminue significativement, passant sur le semestre de 40,6 M€ à 27,5 M€. Les capitaux propres s’élèvent à 478,5 M€ au 30.06.2019, contre 454,0 M€ au 31.12.2018. L’impact de l’application de la norme IFRS 16 sur l’endettement reste limité par rapport à la taille du bilan et représente +6,0 M€.

PRIORITÉ À L’AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

Avec les investissements engagés dans les process de production contribuant à une nette amélioration de la performance qualité, AKWEL entend désormais se concentrer davantage sur l’amélioration de sa rentabilité. Dans un marché de plus en plus volatil et manquant de visibilité, les efforts des prochains semestres porteront notamment sur l’amélioration de la performance industrielle et sur l’agilité des structures pour une adaptation plus efficace des ressources au niveau d’activité. L’objectif de free cash-flow positif, dont une étape significative a été franchie ce semestre, est maintenu et devrait continuer à bénéficier d’un niveau d’investissement plus normatif et de marges de progression dans l’optimisation des stocks.

Dans ce contexte, le Groupe anticipe pour 2019 une nouvelle progression de son activité et un résultat opérationnel supérieur à l’an passé compte tenu de l’effet de base favorable lié au complément de provisions exceptionnelles de 23 M€ enregistrées en 2018. AKWEL confirme par ailleurs son objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de

1,2 Md€ à l’horizon 2020.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019, le jeudi 14 novembre 2019, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





