AKWEL : Résultats semestriels 2019

RETOUR À UN CASH-FLOW LIBRE LARGEMENT POSITIF

Le fait notable du semestre écoulé est l'atteinte de l'objectif d'un free cash-flow positif, à 26,1 M€ contre -3,3 M€ au

1er semestre 2018. Cette performance s'explique par :

Une forte amélioration du cash-flow généré par l'activité, à 50,2 M€, en hausse de 58,1 % par rapport au 1 er semestre 2018, avec une évolution mieux maîtrisée du BFR liée aux actions engagées pour ramener les stocks à des niveaux plus normatifs.

Des investissements en baisse de 37,2 %, à 24,8 M€ contre 39,4 M€, après deux années d'investissements intensifs sur de nouveaux sites de production. Ce niveau d'investissement reste néanmoins élevé et parfaitement en phase avec les ambitions de croissance du groupe.

L'endettement financier net du groupe AKWEL diminue significativement, passant sur le semestre de 40,6 M€ à 27,5 M€. Les capitaux propres s'élèvent à 478,5 M€ au 30.06.2019, contre 454,0 M€ au 31.12.2018. L'impact de l'application de la norme IFRS 16 sur l'endettement reste limité par rapport à la taille du bilan et représente +6,0 M€.

PRIORITÉ À L'AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

Avec les investissements engagés dans les process de production contribuant à une nette amélioration de la performance qualité, AKWEL entend désormais se concentrer davantage sur l'amélioration de sa rentabilité. Dans un marché de plus en plus volatil et manquant de visibilité, les efforts des prochains semestres porteront notamment sur l'amélioration de la performance industrielle et sur l'agilité des structures pour une adaptation plus efficace des ressources au niveau d'activité. L'objectif de free cash-flow positif, dont une étape significative a été franchie ce semestre, est maintenu et devrait continuer à bénéficier d'un niveau d'investissement plus normatif et de marges de progression dans l'optimisation des stocks.

Dans ce contexte, le Groupe anticipe pour 2019 une nouvelle progression de son activité et un résultat opérationnel supérieur à l'an passé compte tenu de l'effet de base favorable lié au complément de provisions exceptionnelles de 23 M€ enregistrées en 2018. AKWEL confirme par ailleurs son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 Md€ à l'horizon 2020.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, le jeudi 14 novembre 2019, après bourse.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l'application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l'intégration mécatronique.

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 - Reuters : AKW.PA - Bloomberg : AKW:FP

