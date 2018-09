AKWEL : affiche des résultats semestriels en replis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akwel a publié des résultats en baisse pour le premier semestre 2018. L’équipementier automobile affiche un résultat net consolidé part du groupe de 45,7 millions d’euros en recul de 5,8%. Le résultat opérationnel s’établit à 57,5 contre 67,4 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires est de 559,3 millions, en croissance de 4,6 % en publié et de 10,7% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a enregistré des résultats semestriels en repli par rapport à la performance historique de la première moitié de l’exercice 2017.Concernant ses perspectives, Akwel annonce poursuivre sa politique d'investissements afin de déployer sa stratégie internationale avec la montée en puissance des sites récemment ouverts en Chine et Thaïlande, et un projet à venir en Bulgarie.Le groupe ajoute dans un communiqué anticiper un résultat opérationnel 2018 en repli par rapport à 2017, notamment suite au recul des résultats sur le premier semestre 2018. À l'horizon 2020, le groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. L'équipementier automobile estime être bien positionné pour saisir les opportunités qu'apportent les nouvelles formes de mobilité.