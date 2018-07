AKWEL : bien orienté après sa publication du deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akwel (ex-MGI Coutier) progresse de 1,78% à 22,85 euros sur la place de Paris, dans le sillage de sa publication du deuxième trimestre 2018. Ainsi, l’équipementier automobile a réalisé sur la période un chiffre d’affaires de 279 millions d’euros, en hausse de 5,7% en publié. Ce trimestre bénéficie d’un jour ouvré supplémentaire par rapport à l’an dernier. À périmètre et taux de change constants, la croissance est de 12 %.L'impact de change de -16,6 millions d'euros (dont -8,9 millions d'euros sur la livre turque et -5,3 millions d'euros sur le dollar) est lié essentiellement à des écarts de conversion, "donc sans impact sur le résultat des entités concernées", précise le groupe.Sur l'ensemble du premier semestre 2018, Akwel a réalisé un chiffre d'affaires de 559,3 millions d'euros, en croissance de 4,6% en publié et de 10,7% à périmètre et taux de change constants. Les trois lignes de produits les plus dynamiques sur le semestre sont les systèmes de refroidissement, dépollution et systèmes de lavage.Pour l'exercice 2018, dans un marché mondial affichant une croissance à fin juin de 4% et qui restera globalement bien orienté sur l'année, Akwel entend bénéficier du démarrage de nouvelles productions et d'un impact positif lié aux sites lancés en 2017.À l'horizon 2020, au regard des opportunités qu'apportent les nouvelles formes de mobilité, Akwel a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.