Akwel a réalisé jeudi soir son point d’activité du premier semestre 2019. Ainsi, l’équipementier automobile a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 566,5 millions d’euros sur la période, soit une hausse de 1,3 % sur un an. A périmètre et taux de change constants, la progression du chiffre d’affaires s’élève à +3,4 %. « Cette performance s’inscrit dans un environnement automobile mondial sous pression, avec une baisse des volumes produits de l’ordre de -7 % ce semestre, notamment en Chine et sur les principaux autres marchés émergents », a indiqué Akwel.Compte tenu des performances, le groupe a confirmé son anticipation d'une nouvelle progression de l'activité en 2019, avec un retour à un free cash flow positif, ainsi que son objectif de réaliser de l'ordre de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.