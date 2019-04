Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akwel a publié des résultats en baisse au titre de son exercice 2018. Ainsi, l’équipementier automobile affiche un bénéfice net (part du groupe) de 61,1 millions d’euros, en recul de 28% sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel s’établit à 73,1 millions d’euros, en baisse de 36,6%. De son côté, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 1,06 milliard d’euros, en hausse de 3,7 % en publié et de 9,4 % à périmètre et taux de change constantsGlobalement, le groupe évoque un environnement difficile pour le secteur automobile, ainsi que l'impact défavorable des changes (dollar et livre turque).Si les investissements réalisés sur l'exercice 2018 sont en baisse par rapport à l'exercice précédent (77 millions d'euros contre 87,3 millions en 2017), ils restent soutenus, indique Akwel." Après deux années d'investissements industriels très significatifs, 2019 sera un exercice de consolidation, sans nouveaux lancements de sites ", explique le groupe, ajoutant que " la priorité sera donnée au redressement de la rentabilité et à l'optimisation du BFR, avec un effort particulier réalisé sur l'amélioration de la qualité et de la satisfaction clients ".In fine, Akwel anticipe pour 2019 une nouvelle progression de son activité, avec un retour à un free cash-flow positif, et confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros à l'horizon 2020.