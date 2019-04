AKWEL : obtient le statut PRIME de General Motors

Le constructeur américain General Motors (GM) a créé, en 2014, le programme « Strategic Supplier Engagement » afin de construire une relation forte avec ses fournisseurs et de s'appuyer sur leur engagement pour progresser. Les fournisseurs les plus significatifs en terme de volume (400 sur près 3000) ont été invités à participer à un exercice « Drive to Prime », incluant une revue trimestrielle de leurs indicateurs par le management de GM pour les faire accéder à un niveau supérieur en termes d'innovation et de réactivité.

En 2017, AKWEL fut invité à participer à « Drive to Prime ». Une attention particulière a été portée à nos coûts, à notre niveau de qualité, à notre gestion des démarrages Série et à notre chaîne d'approvisionnement.

Ces 18 mois de travail en étroite collaboration avec nos contacts GM se sont révélés très bénéfiques. AKWEL a atteint le statut « Prime » à la fin de l'année 2018.

Pour le groupe AKWEL, ce statut signifie un accès régulier au management Achats et Ingénierie de GM pour des échanges sur les besoins futurs du constructeur en termes de technologie et d'innovation, pour des séances de planification communes sur les opportunités de croissance de notre portefeuille de produits ainsi que des sessions de formation réservées aux fournisseurs « Prime ».