AKWEL : récompensé par un ‘SUPPLIER EXCELLENCE AWARD' JAGUAR LAND ROVER

AKWEL a reçu un prix « Argent » de la part de Jaguar Land Rover lors de sa cérémonie annuelle de remise des prix « Supplier Excellence Awards » à Coventry (Royaume-Uni) le mardi 14 mai. Seuls 15 fournisseurs sur 3 500 dans le monde ont été récompensés pour leur contribution exceptionnelle (coûts et livraison) aux activités de Jaguar Land Rover au cours de l'année.

De gauche à droite - Prof. Dr. Ralf Dieter Speth (Directeur general JLR), Joanna Lumley (actrice et ambassadrice JLR), Leigh Hambly (Directeur commercial Europe C Akwel), Jan Randevik (Directeur de l'usine AKWEL de Varberg), Victoria Pendleton (athlète olympique britannique et ambassadrice JLR) and Ian Harnett (Directeur des Achats JLR).

Ian Harnett, Directeur des Achats chez Jaguar Land Rover, a déclaré: « Cette année, notre marché a été confronté à des défis sans précédent. Malgré cela, nous avons continué à produire des voitures toujours plus belles, plus raffinées et de meilleure qualité. Nous ne pourrions y parvenir sans les fournisseurs sur lesquels repose notre activité. Nos prix annuels d'excellence des fournisseurs sont pour nous une occasion de célébrer les fournisseurs et les personnes qui, collectivement, ont travaillé dur et avec diligence au cours des 12 derniers mois ».

A propos d'AKWEL, qui fournit la plupart des tuyaux carburants haute pression de JLR, Ian Harnett a souligné « un fournisseur sans problème, qui livre toujours à temps et dépasse souvent les attentes. Donc, il est difficile de faire beaucoup mieux que ça ».