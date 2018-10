IMPACT NON RÉCURRENT D'UN COMPLÉMENT DE PROVISIONS SUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2018



Chiffre d'affaires consolidé (1er janvier au 30 septembre)

En M€ 2018 2017 Var. en % Var. en %

à périmètre et change constants 1er semestre 559,3 534,7 +4,6 % +10,7 % 3ème trimestre 240,6 228,9 +5,1 % +11,6 % Total 9 mois 799,9 763,6 +4,8 % +11,0 %



3ÈME TRIMESTRE 2018 : +11,6 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Le Groupe AKWEL a réalisé au 3ème trimestre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 240,6 M€, en hausse de +5,1 % en données publiées.

Sur le trimestre, l'impact net de change demeure négatif à -14,8 M€, essentiellement lié à des écarts de conversion sur la livre turque. À périmètre et taux de change constants, la croissance s'élève à +11,6 %, dans le sillage du 1er semestre (+10,7 %).

Cette bonne performance trimestrielle reflète des performances records de chiffres d'affaires en septembre sur 5 sites du Groupe ainsi qu'une réelle accélération de la production sur les usines de Chongqing (Chine) et de Rayong (Thaïlande).

Le chiffre d'affaires Produits et Fonctions s'établit à 227,4 M€ sur le trimestre, en progression de +3,2 % en données publiées.



CUMUL NEUF MOIS 2018 : +11,0 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Dans un marché automobile mondial en hausse de +1,5 % à fin septembre 2018, le Groupe AKWEL réalise un chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2018 de 799,9 M€ en croissance de +4,8 % en données publiées. À périmètre et taux de change constants, la progression est de +11,0 %.

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires Produits et Fonctions s'élève à 761,6 M€ en progression de +3,5 % en données publiées. Le chiffre d'affaires Outillages s'inscrit à 33,7 M€, en forte progression de +50,2 % en données publiées.

La répartition du chiffre d'affaires total par zone de production sur la période est la suivante :

France : +0,7 % à 274,3 M€ ;

Europe (hors France), Russie & Afrique : +5,8 % à 236,3 M€ ;

Amérique du Nord : +5,9 % à 186,7 M€ ;

Asie & Moyen-Orient (y compris la Turquie) : +19,5 % à 93,5 M€ ;

Amérique du Sud : -31,4 % à 9,1 M€.

Le Groupe confirme la forte dynamique de croissance enregistrée précédemment sur la zone Asie et Moyen-Orient. La montée en puissance du site d'Ixtaczoquitlan (Mexique) ainsi que le redressement du dollar par rapport à l'euro au 3ème trimestre dynamise la croissance en Amérique du Nord sur les 9 premiers mois. La France est stable, freinée au 3ème trimestre par la baisse de l'activité sur les sites produisant les produits pour les systèmes « SCR ».

Sur les 9 premiers mois 2018, le Groupe a enregistré une forte croissance de ses activités dans les équipements de « Refroidissement » avec notamment des gains de parts de marché et des contenus plus importants par véhicule. De même, la fonction « Admission d'air » connaît une accélération avec le démarrage de nouveaux projets sur le 3ème trimestre.



RECUL DE L'ENDETTEMENT NET AU 3ÈME TRIMESTRE 2018

Au 30 septembre 2018, l'endettement financier net du Groupe s'établit à 32,5 M€, un niveau largement inférieur à celui du 30 juin 2018 (42,4 M€), qui s'explique par une saisonnalité moindre qu'à mi-exercice alors que les niveaux d'investissements ont été maintenus dans la continuité du 1er semestre.



IMPACT NON RÉCURRENT DE PROVISIONS ADDITIONNELLES POUR DES RISQUES DE RETOUR GARANTIE SUR LE ROC 2018

Consécutivement à l'analyse des dernières données communiquées par l'un de ses clients constructeurs, le Groupe AKWEL anticipe devoir faire face, au cours des prochains trimestres, à un niveau de retours pour garantie plus important qu'initialement anticipé, lié à la déficience connue d'un produit déjà commercialisé.

Par conséquent, le Groupe estime devoir enregistrer, sur l'exercice 2018, un complément de provisions relatif à ces retours pour garantie d'un montant maximum de 25 M€.

Cet impact non récurrent ne remet toutefois pas en cause les perspectives d'activité du Groupe AKWEL à moyen terme, qui continuera de bénéficier du démarrage et de la montée en puissance des nouvelles productions. À l'horizon 2020, AKWEL confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 Md€.



Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2018, le jeudi 14 février 2019, après Bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds positionné sur deux champs d'expertise : le management des fluides et les mécanismes. Présent dans 22 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 11 531 collaborateurs au 30 juin 2018.



Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0000053027 – AKW

