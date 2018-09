Akwel : deux usines récompensées par le groupe PSA

14/09/2018 | 12:25

L'équipementier automobile Akwel annonce ce jour que deux de ses usines, celles de Bursa (Turquie) et de Monteux (France), ont été récomposées par l'Award PSA 'Best Plant' lors d'une cérémonie organisée hier à Poissy.



Tous les ans, PSA récompense en effet parmi ses fournisseurs ceux qui se sont démarqués par leurs résultats et qui ont ainsi contribué à l'atteinte des objectifs fixés.



'Lors de la cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 13 septembre 2018 à Poissy, en France, nos usines de Bursa et de Monteux ont reçu l'Award 2018 PSA 'Best Plant'. Leur niveau PPM (nombre de pièces non-conformes par millions de pièces produites) a notamment contribué à son obtention : 0,89 PPM pour le site de Bursa et 0 PPM pour le site de Monteux', explique Akwel.





