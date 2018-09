Akwel : inaugure sa troisième usine en Chine

19/09/2018 | 14:29

Le groupe Akwel annonce avoir procédé ce jour à l'inauguration de sa troisième usine en Chine, à Wuhan.



Il s'agit de la 43e usine du groupe dans le monde. Elle livrera dans les prochains mois des couvres-culasses, des tuyaux d'admission d'air et des poignées de portes pour les derniers véhicules DPCA ou Changan-Ford. Elle emploie à ce jour plus de 60 personnes.



'La construction d'une 3ème unité en Chine répond à une volonté forte de la part d'Akwel de proposer à ses clients constructeurs automobiles et poids lourds, des solutions au plus près de leurs lieux de production et de livraison', explique le groupe, qui s'appelait jusqu'en juin MGI Coutier.





