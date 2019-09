Akwel : prévoit une 'nouvelle progression de son activité'

26/09/2019 | 18:06

Le groupe Akwel annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 566,5 millions d'euros au premier semestre 2019, en croissance de +1,3% en publié et de +3,4% à périmètre et taux de change constants.



Le résultat net part du Groupe ressort à 35,5 millions d'euros, en retrait de -22,4%. La marge nette s'affiche à 6,3%, contre 8,2% pour la même période un an plus tôt.



'Le Groupe anticipe pour 2019 une nouvelle progression de son activité et un résultat opérationnel supérieur à l'an passé compte tenu de l'effet de base favorable lié au complément de provisions exceptionnelles de 23 ME enregistrées en 2018. Akwel confirme par ailleurs son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 MdE à l'horizon 2020', indique le groupe à propos de ses perspectives.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.