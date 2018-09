Akwel : vise un résultat opérationnel 2018 en repli

27/09/2018 | 18:17

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 559,3 ME au 1er semestre, en croissance de 4,6 % en publié et de 10,7 % à périmètre et taux de change constants.



Après un résultat financier de -1,1 ME et une charge d'impôts de 10,4 ME contre 17,8 ME l'an dernier, le résultat net part du Groupe ressort à 45,7 ME en diminution de -5,8 %.



La rentabilité nette est de 8,2 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 contre 9,1 % pour le semestre clos le 30 juin 2017.



' Compte tenu de la performance du 1er semestre et des efforts liés au développement et à l'industrialisation des nouveaux projets, le Groupe anticipe un résultat opérationnel 2018 en repli par rapport à 2017 ' indique la direction.



' A l'horizon 2020, Akwel a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Le Groupe estime être bien positionné pour saisir les opportunités qu'apportent les nouvelles formes de mobilité '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.