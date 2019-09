La valeur du jour à Paris - AKWEL : des résultats semestriels sans mauvaise surprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akwel est bien orienté aujourd’hui sur la place de Paris, où il progresse de 2,66% à 17 euros, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2019. Si la rentabilité de l’équipementier automobile a souffert, elle n’a toutefois pas réservé de mauvaise surprise, une gageure compte tenu des difficultés rencontrées par le marché automobile. En parallèle, le groupe a respecté ses engagements de revenir à un free cash flow positif et délivré un message très clair concernant son ambition d’améliorer sa rentabilité. Les investisseurs ont apprécié.Dans le détail, le spécialiste du management des fluides et des mécanismes a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 35,5 millions d'euros sur la période (-22,4% sur un an) et un résultat opérationnel courant de 46,9 millions d'euros (-18,5%), laissant apparaître une marge idoine de 8,3%, en recul de 2 points. Des chiffres proches des attentes du broker LCM qui tablait sur un bénéfice net de 35,1 millions et un résultat opérationnel courant de 47,9 millions.Quant au chiffre d'affaires semestriel (déjà publié), il s'établit à 566,5 milliard d'euros, en hausse de 1,3 % en publié et de 3,4% à périmètre et taux de change constants." Le fait notable du semestre écoulé est l'atteinte de l'objectif d'un free cash-flow positif, à 26,1 millions d'euros contre -3,3 millions au 1er semestre 2018 ", a souligné le groupe. Cela traduit une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement et le fort recul des investissements industriels (-37 % à 24,8 millions), souligne LCM.Dans ce contexte, Akwel s'est montré rassurant concernant ses perspectives. L'équipementier anticipe pour 2019 une nouvelle progression de son activité et un résultat opérationnel supérieur à l'an passé compte tenu de l'effet de base favorable lié au complément de provisions exceptionnelles de 23 millions d'euros enregistrées en 2018.De plus, l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros à l'horizon 2020 est toujours à l'ordre du jour." Le message est très clair sur l'ambition d'amélioration de la rentabilité ", s'est réjoui LCM, qui a réitéré sa recommandation d'Achat sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 21 euros.