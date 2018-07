Akwel : Portzamparc n'est plus à l'achat

27/07/2018 | 09:48

Portzamparc n'est plus à l'achat sur l'action de l'équipementier automobile Akwel (ex-MGI Coutier), mais préconise désormais de conserver la valeur. L'objectif de cours est réduit de plus de 35% et revient de 36,8 à 23,6 euros, soit grosso modo le cours actuel.



Certes, le CA semestriel de 559,3 millions d'euros (+ 10,7% en organique) a dépassé de 3% environ les attentes des analystes. 'Nous saluons cette belle publication du CA mais restons prudents quant aux incertitudes pesant sur le secteur qui souffre d'un environnement incertain (effet Trump, Diesel...) et de vents contraires (hausse du prix des matières premières...)', indique cependant une note de recherche.



De plus, l'augmentation 'significative' de la dette financière nette (+ 17,5 millions d'euros au S1 par rapport aux 25,3 millions de fin 2017) représente selon Portzamparc 'un risque de déception sur la prochaine publication du résultat S1. Par prudence et suite à la révision de nos objectifs, nous abaissons notre opinion'.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.