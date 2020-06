Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akzo Nobel a accusé au premier trimestre une baisse de 5% de ses ventes et le repli est plus marqué encore en avril et en mai. Frappé de plein fouet par les mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis, les ventes du fabricant néerlandais de peintures a vu ses ventes chuter de plus de 30% en avril et de 20% en mai.