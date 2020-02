AkzoNobel : dans le rouge après l'analyse de Berenberg

21/02/2020 | 14:12

Le titre remonte en début d'après midi après une forte baisse ce matin. Berenberg a relevé son objectif de cours sur les actions du groupe néerlandais AkzoNobel de 71 euros à 75 euros, mais a maintenu sa recommandation de 'vente' sur le titre.



Cette décision intervient une semaine après que la publication de ses résultats annuels 2019 et de sa journée des investisseurs les 12 et 13 février.



Dans sa note aux clients, Berenberg a déclaré que la croissance par le biais de réductions de coûts 'ne peut pas durer éternellement'.



'Nous continuons de croire que c'est une entreprise à faible croissance qui aura du mal à accroître sa rentabilité au-delà de 2020 et, en tant que telle, sous-performera le secteur', indique le bureau d'analyses.



