AkzoNobel : en retrait sur des propos de broker

04/09/2019 | 14:02

AkzoNobel cède 0,4% à Amsterdam sur fond d'une initiation de couverture chez Berenberg avec un conseil 'vente' et un objectif de cours de 70 euros, le broker estimant que le consensus de marché 'dépeint un tableau inatteignable'.



'Les progrès que réalise AkzoNobel vers son vieil objectif 2020 d'une marge opérationnelle de 15% avant coûts entreprise, conduisent à le consensus à devenir trop optimistes sur les perspectives à plus long terme', écrit-il.



'Nous pensons qu'il ne s'agit plus de savoir si le groupe manque les attentes, mais plutôt si les revenus ou les marges seront la source de déception', poursuit l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.



