AkzoNobel : suspend ses objectifs financiers 2020

AkzoNobel suspend son plan de transformation et suspend ses objectifs financiers pour 2020 suite à la perturbation du marché résultant de la pandémie de Covid-19, a déclaré le groupe.



La baisse de la demande du marché, ainsi que diverses mesures affectant les opérations commerciales auront un 'impact significatif' au deuxième trimestre, a averti le groupe néerlandais.



Dans son communiqué, AkzoNobel a déclaré avoir un bilan 'solide' et une trésorerie solide, avec une trésorerie nette et un équivalent de trésorerie de 1,2 milliard d'euros à fin 2019. La société dispose également d'une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 1,3 milliard d'euros, venant à échéance en 2025.



Le groupe annoncera ses résultats du premier trimestre le 22 avril.



