AkzoNobel : Barclays remonte son objectif de cours

12/07/2019 | 14:25

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 89 à 100 euros sur AkzoNobel, affichant pour le chimiste néerlandais des prévisions 2020 supérieurs de 5%a au consensus.



Le broker estime notamment que le groupe devrait bénéficier de la déflation, très probablement voir ses bénéfices croitre, et qu'il a un programme de rachats d'actions en cours ainsi que du potentiel pour un autre.



Barclays considère en outre que le titre du spécialiste des enduits et peintures 'se traite encore sur une valorisation raisonnable, sans l'exposition à de nombreux domaines à problèmes tourmentant l'industrie chimique'.



