AkzoNobel : WILSON, la marque mythique du tennis lance un nouveau modèle

Avant Roland Garros 2019, la célèbre marque américaine lance la « Clash ».

WILSON souhaite proposer une raquette ultra flexible sans perdre pour autant en stabilité, optimisant ainsi les deux critères fondamentaux de tous les sports de balle : la puissance et le contrôle.

D’après le site TennisActu, la marque arrive à ses fins, avec la Wilson Clash 100 qui s’avère être très maniable, et la Wilson Clash 100 Tour un peu plus lourde (de 15 grammes) qui offre un peu plus de stabilité à l’impact.

La marque créée il y a 106 ans, qui fabrique également du matériel de golf, badminton, squash, baseball, football américain, basket-ball, football, volley-ball et plus récemment de padel, s’impose depuis un cinquante d’années comme la marque leader du tennis, suivie par Babolat, Prince, Head, Yonex et Dunlop.

Pour preuve le plus grand joueur et la plus grande joueuse de tennis de l’ère Open jouent depuis toujours avec une raquette WILSON. Roger Federer et Serena Williams ont remporté en effet tous les tournois du Grand Chelem pour un total respectivement de 20 pour le suisse et de 23 pour l’américaine. On peut citer également d’autres champions de l’équipementier comme Steffi Graf (dauphine de S. Williams au palmarès avec 22 titres), Chris Evert (18), Pete Sampras (14) ou encore Jimmy Connors (8).

Alors la marque pourra-t-elle glaner un tournoi du grand chelem supplémentaire cette année dès Roland Garros ? Les espoirs reposeront principalement sur Federer et Nishikori chez les hommes et sur Simona Halep chez les femmes.

WILSON est une marque détenue par la société finlandaise AMER SPORTS, cotée à la Bourse de Francfort. Le cours de Bourse croît de 41% depuis un an et 160% depuis 5 ans. Amer Sports détient d’autres fameuses marques comme SALOMON dans le ski et MAVIC dans le cyclisme.