AkzoNobel : entouré après ses trimestriels

24/07/2019 | 09:57

AkzoNobel s'adjuge 3,7% à Amsterdam, après la présentation par le chimiste d'un BPA des opérations poursuivies en croissance de 85% à 0,96 euro et d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 36% à 305 millions d'euros, au titre du trimestre écoulé.



A 2,45 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est resté stable en données publiées et a augmenté de 1% à taux de changes constants, des effets mix et prix positifs étant contrebalancés par une baisse de volumes.



'La rentabilité sur les ventes s'est établie à 13,7% sur le trimestre (contre 12,1% au deuxième trimestre 2018), nous faisant faire un nouveau pas vers notre ambition de 15% en 2020', souligne le CEO Thierry Vanlancker.



