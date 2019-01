AkzoNobel : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 23/01/2019 | 14:40 achat En cours

Cours d'entrée : 75.88€ | Objectif : 80€ | Stop : 72.7€ | Potentiel : 5.43% La configuration du titre AkzoNobel donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 80 €. Graphique AKZONOBEL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Peintures et enduits Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SHERWIN-WILLIAMS 0.13% 36 886 PPG INDUSTRIES 2.07% 25 032 ASIAN PAINTS 2.47% 18 956 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LT.. -3.15% 10 485 RPM INTERNATIONAL INC. -5.89% 7 283 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 7.77% 6 025 KANSAI PAINT CO., LTD. -8.82% 4 600 BERGER PAINTS INDIA LTD -2.35% 4 399 KANSAI NEROLAC PAINTS LIMIT.. -7.03% 3 454 KCC CORP --.--% 2 968

Données financières (€) CA 2018 9 217 M EBIT 2018 786 M Résultat net 2018 2 355 M Trésorerie 2018 4 356 M Rendement 2018 2,62% PER 2018 7,80 PER 2019 24,90 VE / CA 2018 1,39x VE / CA 2019 1,63x Capitalisation 17 209 M Prochain événement sur AKZONOBEL 13/02/19 Année 2018 Présentation des résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 92,5 € Ecart / Objectif Moyen 22% Dirigeants Nom Titre Thierry F. J. Vanlancker Chief Executive Officer Nils Smedegaard Andersen Chairman-Supervisory Board Ruud Joosten Chief Operating Officer Maarten de Vries Chief Financial Officer Peggy Bertha Bruzelius Member-Supervisory Board