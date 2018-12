Akzo Nobel : Jefferies relève sa recommandation

07/12/2018 | 14:19

Jefferies relève sa recommandation sur Akzo Nobel de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté à 86 euros, contre 84 euros précédemment, mettant en avant notamment les efforts de restructurations du groupe de chimie néerlandais.



'La combinaison d'un bilan solide, de pressions de matières premières en retrait et d'efforts de restructuration offensifs déjà en cours devraient préserver le groupe si, ce qui parait probable, les marchés industriels faiblissent au second semestre 2019 et en 2020', juge-t-il.



