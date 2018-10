Akzo Nobel : retours aux actionnaires en vue

02/10/2018 | 10:22

Beaucoup d'annonces depuis hier soir de la part du groupe chimique néerlandais Akzo Nobel, désormais recentré sur les peintures et les revêtements.



Le groupe a d'abord fait part, hier soir, du bouclage de la cession de sa division de chimie de spécialités à un consortium formé des fonds Carlyle et GIC moyennant une valeur d'entreprise de 10,1 milliards d'euros, soit un produit net de cession de 7,5 milliards d'euros.



Parallèlement, le groupe a annoncé avoir bouclé l'acquisition de la société roumaine Fabryo Corporation (45 millions de CA en 2017), ce qui lui permet de devenir le leader des peintures décoratives dans ce pays.



Ce matin, Akzo Nobel indique que le produit de la cession précitée serait, comme prévu, très majoritairement retourné aux actionnaires : in fine, ce sont 6,5 milliards d'euros qui reviendront à ces derniers, sous forme de dividendes exceptionnels et de rachats d'actions.



Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 13 novembre 2018 à ce propos.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.