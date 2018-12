Akzo Nobel : soutenu après un relèvement de broker

07/12/2018 | 15:54

Akzo Nobel s'adjuge 2,3% à Amsterdam, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté à 86 euros, contre 84 euros précédemment, sur le titre du groupe de chimie néerlandais.



'La combinaison d'un bilan solide, de pressions de matières premières en retrait et d'efforts de restructuration offensifs déjà en cours devraient préserver le groupe si, ce qui parait probable, les marchés industriels faiblissent au second semestre 2019 et en 2020', juge-t-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.