AkzoNobel : La valeur du jour en Europe - AKZO NOBEL soigne ses actionnaires

Le chimiste néerlandais Akzo Nobel est quasi stable à 79,48 euros. Les investisseurs ne doutaient pas de la parole du fabricant de peintures. Ce dernier avait promis qu'il reverserait une grande partie des fruits de la cession de son activité de chimie de spécialité à Carlyle Group pour 10,1 milliards d'euros (7,5 milliards de produit net). Chose promise chose due : après avoir versé l'an dernier un milliard d'euros sous la forme d'un dividende exceptionnel, Akzo Nobel a annoncé ce matin qu'il allait rendre encore 5,5 milliards d'euros aux investisseurs.Dans le détail, le groupe va racheter pour 2,5 milliards d'euros d'actions, verser un dividende exceptionnel d'un montant total d'un milliard d'euros et renforcer ses fonds propres à hauteur de deux milliards d'euros."C'est un signe clair que nous tenons nos engagements et que nous nous concentrons sur la création de valeur", a souligné Thierry Vanlancker, le PDG du groupe.Le solde, soit un milliard d'euros, sera affecté au remboursement de la dette, à la transformation du groupe et aux acquisitions ciblées.En mars dernier, le groupe néerlandais avait annoncé cette cession dans le cadre d'un plan de recentrage sur son cœur de métier : la peinture et les revêtements.Une annonce concernant l'avenir de la division chimie de spécialités était attendue depuis plusieurs mois. L'an dernier, après être parvenu à repousser l'offensive de l'américain PPG, Akzo s'était engagé à se séparer de sa division.Le groupe avait évoqué une cession ou une introduction en Bourse. Il avait finalement opté pour la vente de cette activité qui représente un tiers du chiffre d'affaires.