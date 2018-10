AkzoNobel : bien orienté après ses trimestriels

17/10/2018 | 10:42

AkzoNobel prend près de +4% à Amsterdam, suite à la publication d'un bénéfice net en hausse de 39% à 301 millions d'euros au titre du 3ème trimestre 2018, et d'un profit opérationnel ajusté en augmentation de 8% à 243 millions.



Les revenus du chimiste néerlandais se sont tassés de 4% à 2,33 milliards d'euros, essentiellement sous le poids de variations de changes (stables à taux de changes constants). Des effets mix et prix positifs ont compensé un recul des volumes.



'Nous entamons la nouvelle étape de notre transformation pour délivrer des prochaines économies de coûts de 200 millions d'euros vers 2020, ce qui implique des coûts exceptionnels de 350 millions entre 2018 et 2020', indique le CEO Thierry Vanlancker.



