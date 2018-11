AkzoNobel : dividende et rachats d'actions approuvés en AG

14/11/2018 | 13:18

AkzoNobel annonce que son assemblée générale a approuvé un dividende extraordinaire d'un milliard d'euros et des rachats d'actions pour 2,5 milliards d'euros, après la finalisation de la cession de son activité de chimie de spécialités.



Le Néerlandais, recentré sur les peintures et enduits, redistribuera ainsi la grande majorité des recettes de cette vente à ses actionnaires. En tout, avec notamment le dividende extraordinaire payé en avance en 2017, il leur aura redistribué 6,5 milliards d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.