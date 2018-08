AkzoNobel : feu vert de Bruxelles à la vente à Carlyle

28/08/2018 | 14:36

AkzoNobel avance de 1,3% à Amsterdam, alors que la Commission européenne indique avoir autorisé le rachat par le groupe de private equity américain Carlyle, de l'activité de chimie de spécialité du groupe néerlandais.



Après une procédure de revue de fusion simplifiée, Bruxelles a jugé que cette transaction ne pose pas de problèmes de concurrence étant donnés les chevauchements horizontaux et verticaux mineurs entre les activités des deux groupes.



Pour rappel, AkzoNobel a fait part en mars dernier de la cession de son activité de chimie de spécialité à Carlyle Group et au fonds souverain de Singapour GIC pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards d'euros.



