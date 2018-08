Le FTSE 100 britannique brille, a contrario du reste de l'Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont connu une séance maussade mercredi, faute de catalyseurs, à l'exception du marché britannique toujours dynamisé par la baisse de la livre. Au terme d'une séance sans relief, le DAX 30 allemand a abandonné 0,1%, freiné par le recul d'E.ON après ses comptes trimestriels, le CAC 40 a perdu 0,4% et le FTSE Mib italien, 0,3%. Au contraire, l'indice phare britannique a signé une quatrième séance consécutive de gain alors que la livre a perdu près de 0,5%, à un plus bas depuis août 2017 face au dollar. La Bourse de Londres a gagné 0,8%, tirée notamment par le secteur financier après la hausse de ses résultats annoncée par Prudential. HSBC Holdings et Standard Life Aberdeen ont également été recherchés. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

