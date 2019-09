Alantra Partners : conforte sa position de banque d'affaires de premier plan sur le midmarket 0 19/09/2019 | 21:53 Envoyer par e-mail :

3 e banque d'affaires indépendante en Europe au premier semestre 2019

Top 5 des banques conseil M&A indépendantes en France en nombre d'opérations Une activité globale tirée par les activités de conseil Au premier semestre 2019, le Groupe Alantra a vu son chiffre d'affaires progresser de + 16,4 %, à 81,8 M€, avec une augmentation des revenus de la Banque d'affaires, de +29,6%. Le résultat net part du Groupe des commissions atteint 12,1 M€ (+ 32,6 %), principalement grâce à l'amélioration des performances du pôle Banque d'Investissement. Le résultat net part du groupe ressort ainsi à 21,7 M€ (+57,6% sur un an) porté par des cessions de portefeuille. Le Groupe Alantra poursuit son développement et a renforcé sa présence aux États-Unis en intégrant une équipe à Chicago spécialisée dans le secteur de l'assurance, en recrutant trois Managing Directors pour renforcer les secteurs santé et technologie dans le pays ainsi qu'au Royaume-Uni. Sur la période, Alantra a également ouvert un nouveau bureau à Hong Kong pour couvrir l'Asie du Sud-Est, un nouveau bureau à Copenhague et s'est renforcé de six professionnels seniors au sein de son activité de conseil en gestion de portefeuille de créances. Au total, Alantra a conseillé 83 opérations (contre 75 à la même période l'an dernier). Ainsi, Alantra se classe pour la première fois au troisième rang dans les classements Mergermarket League Tables parmi les conseillers indépendants en matière de transactions en Europe. Ces réalisations ont également été récompensées par le prix "Pan-European Corporate Finance House of the Year" lors des Private Equity Awards organisés par Real Deals. Une banque d'affaires de premier plan sur le midmarket français En France, Alantra conforte sa position de banque d'affaires de premier plan sur le midmarket. Mergermarket a classé son équipe française dans le top 5 des conseils M&A indépendants [1] les plus actifs en France en nombre d'opérations, avec 12 transactions de fusions-acquisitions et 3 opérations de financement réalisées au premier semestre 2019. Côté achat, Alantra s'est attaché à trouver des angles différenciants pour ses clients, comme le montre l'acquisition du groupe Oméga par Korian ou bien l'accompagnement d'Ardian en prise de participation majoritaire dans le groupe aéronautique Revima. A la vente, Alantra est notamment intervenu en tant que conseil pour Wilbur Curtis dans sa cession au groupe SEB et a accompagné les actionnaires du Groupe TDS dans le cadre de sa cession au Groupe Berto. Par ailleurs, les équipes d'Alantra spécialisées en opérations boursières ont mis leur expertise au service des actionnaires d'Harvest dans la cession de leur bloc de contrôle à Five Arrows Principal Investments et dans l'OPA-radiation du groupe Castel sur la Société des Brasseries de l'Ouest Africain. Ces transactions ont concerné principalement des entreprises valorisées entre 50 et 500 millions d'euros, conformément à la stratégie du groupe, qui se positionne comme l'acteur indépendant de référence sur le midmarket international. Sur ce segment, Alantra offre à ses clients les compétences habituellement réservées aux larges caps. Sur la partie financement, Alantra a signé fin juillet sa 15emeopération en Debt Advisory depuis son entrée sur le marché français et en particulier depuis la création d'une équipe dédiée en juin 2017. A date, celle-ci a conseillé des opérations pour un montant cumulé supérieur à 700 millions d'euros avec des montants compris entre 20 et 150 millions d'euros par opération, en financement bancaire traditionnel, en leveraged loan ainsi qu'en dette privée (notamment unitranche). Les principaux secteurs couverts à date sont la santé, l'éducation, le courtage en assurance, le commerce de détail et l'industrie. Parmi les opérations récentes et rendues publiques, Alantra a été le conseil en financement pour la l'acquisition de Atlas for Men par Latour Capital (senior/mezz), la levée de financement concomitante à l'ouverture du capital de Addev Materials (senior) et le refinancement de la dette mezzanine du groupe Francheville Périgord Santé (senior). L'expertise des équipes françaises d'Alantra a ainsi été récompensée à l'occasion de l'édition 2019 du Sommet des Leaders de la Finance. Alantra a reçu en début d'année,le Trophée d'or dans la catégorie « banques d'affaires : meilleure dynamique de croissance » et obtenu une mention spéciale dans la catégorie « Conseil en transaction : fonds d'investissement ». Alantra France est désormais forte de 30 professionnels dédiés au conseil aux entreprises (fusions-acquisitions, opérations boursières, financement) dont 4 Managing Partners. [1] Source : Mergermarket By Yago Sánchez September 19, 2019 Corporate News, Press Releases La Sté Alantra Partners SA a publié ce contenu, le 19 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

